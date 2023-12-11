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Часть акций Атлетико Мадрид выставили на продажу
Стивен Росс заинтересован в покупке
Фото: twitter.com/atletienglish
Генеральный директор "Атлетико Мадрид" Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Серезо, которым принадлежат 65% акций, выставили на продажу свою часть. Они год назад предупреждали, что вскоре попрощаются с мадридским клубом.
В покупке заинтересован Стивен Росс. Он является владельцем "Майами Долфинс" (американский футбол), в который вложил более одного миллиарда евро.
Отметим, что Rorbes оценивает состояние 83-летнего Стивена в 10,1 млрд. долларов.
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Источник:lasexta
Опубликовал: Екатерина Власова
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