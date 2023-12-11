Часть акций Атлетико Мадрид выставили на продажу

Генеральный директор "Атлетико Мадрид" Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Серезо, которым принадлежат 65% акций, выставили на продажу свою часть. Они год назад предупреждали, что вскоре попрощаются с мадридским клубом.

В покупке заинтересован Стивен Росс. Он является владельцем "Майами Долфинс" (американский футбол), в который вложил более одного миллиарда евро.

Отметим, что Rorbes оценивает состояние 83-летнего Стивена в 10,1 млрд. долларов.