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Часть акций Атлетико Мадрид выставили на продажу

Испания

Стивен Росс заинтересован в покупке

Часть акций Атлетико Мадрид выставили на продажу

Фото: twitter.com/atletienglish

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Генеральный директор "Атлетико Мадрид" Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Серезо, которым принадлежат 65% акций, выставили на продажу свою часть. Они год назад предупреждали, что вскоре попрощаются с мадридским клубом.

В покупке заинтересован Стивен Росс. Он является владельцем "Майами Долфинс" (американский футбол), в который вложил более одного миллиарда евро.

Отметим, что Rorbes оценивает состояние 83-летнего Стивена в 10,1 млрд. долларов.

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Источник:
lasexta
Опубликовал: Екатерина Власова
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