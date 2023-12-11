Анчелотти: Жирона удивляет индивидуальностью и характером

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Жирона" (2:4).

"Я могу говорить как болельщик, это был очень интересный матч. "Жирона" была лучше и добилась успеха. И на этом должен остановиться, я не могу критиковать другие команды с точки зрения тактики или анализа. Мне понравился матч, было интересно. Удивляет способность "Жироны" быть на таком уровне и демонстрировать индивидуальность и характером".