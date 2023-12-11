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Анчелотти: Жирона удивляет индивидуальностью и характером
Главный тренер Реала высказался о матче 16-го тура Ла Лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Жирона" (2:4).
"Я могу говорить как болельщик, это был очень интересный матч. "Жирона" была лучше и добилась успеха. И на этом должен остановиться, я не могу критиковать другие команды с точки зрения тактики или анализа. Мне понравился матч, было интересно. Удивляет способность "Жироны" быть на таком уровне и демонстрировать индивидуальность и характером".
Отметим, что "Жирона" лидирует в турнирной таблице Ла Лига и имеет 41 балл. На втором месте "Реал" - 39 очков.
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