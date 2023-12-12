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Хоселу - о переходе в Реал: Я чувствую себя как маленький ребенок

Испания

Нападающий рассказал об эмоциях после возвращения в Реал

Хоселу - о переходе в Реал: Я чувствую себя как маленький ребенок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Хоселу рассказал об эмоциях после возвращения в лагерь "Королевского клуба".

"Я чувствую себя как маленький ребенок. То, что я здесь, меняет все. Это мечта любого футболиста, и у меня был шанс побывать здесь в прошлом. Всегда мечтаешь вернуться домой, туда, где ко мне так хорошо относились, и это помогло мне превзойти все мои ожидания. Я рад вернуться сюда.

Вы находитесь в лучшем клубе мира, поэтому, когда вам приходится уезжать, конечно, вы испытываете тоску. Возвращение вызвало столько эмоций. Ты приходишь в лучший клуб мира, даже в академию, и все становится по-другому.

Все стало лучше, и мы сумели добиться повышения в классе и выйти в Сегунду. Это была одна из лучших раздевалок за всю мою карьеру. Прошло много лет, много разного опыта, и я вырос как профессионал. Кроме того, у меня появилась семья, а это добавляет эмоциональной стабильности. Я очень горжусь своей карьерой и тем, что мне удалось так далеко продвинуться".

Хоселу перешел в "Реал" из "Эспаньола" в июле 2023 года в статусе арендованного до конца сезона-2023/2024. Сумма сделки составила € 500 тыс. Ранее нападающий выступал за "РМ Кастилья" с 2010 по 2012 год.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 20 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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