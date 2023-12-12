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Килиан Мбаппе выбрал Реал Мадрид, но должен подтвердить это в январе
Француз склоняется к переезду в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале". Однако футболист должен подтвердить свое решение в январе, иначе "сливочные" переключат свое внимание на форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, сообщает El Debate.
По сведениям источника, Мбаппе сожалеет о том, что ранее продлил контракт с "ПСЖ". Если бы он этого не сделал, то сегодня бы уже играл за "сливочных". В январе нападающий должен подтвердить свое желание перебраться в "Реал", и это подтверждение должно быть закреплено на бумаге.
В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел 14 матчей в рамках французского первенства, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. "ПСЖ" после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков.
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