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Анчелотти – о Диасе: Время, которое Браим провел в Милане, было для него полезным

Испания
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Карло Анчелотти рассказал об испанском футболисте

Анчелотти – о Диасе: Время, которое Браим провел в Милане, было для него полезным

rea lmadrid

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об испанском нападающем Брахиме Диасе.

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"Я им очень доволен. Время, которое футболист провел в "Милане", было для него полезным. Диас хорошо играет с тактической точки зрения и он физически силен", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Брахим сыграл 14 матчей, забил 3 и отдал 2 ассиста.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Браим Диас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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