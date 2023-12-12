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Анчелотти – о Диасе: Время, которое Браим провел в Милане, было для него полезным
Карло Анчелотти рассказал об испанском футболисте
rea lmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об испанском нападающем Брахиме Диасе.
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"Я им очень доволен. Время, которое футболист провел в "Милане", было для него полезным. Диас хорошо играет с тактической точки зрения и он физически силен", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.
Отметим, что в этом сезоне Брахим сыграл 14 матчей, забил 3 и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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