Анчелотти: Я очень доволен Диасом

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об испанском нападающем Брахиме Диасе.

"Я им очень доволен. Время, которое футболист провел в Милане, было для него полезным. Диас хорошо играет с тактической точки зрения и он физически силен", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.