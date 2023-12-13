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Хавьер Тебас снова стал президентом Ла Лиги

Испания
Обновлено

Испанец был единственным кандидатом

Хавьер Тебас снова стал президентом Ла Лиги

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас переизбран на новый срок.

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61-летний функционер стал президентом Ла Лиги, поскольку был единственным кандидатом. Об этом сообщили на официальном веб-сайте лиги.

Испанец руководит Ла Лигой с 2013-го года. За это время он четыре раза побеждал на выборах, но на этот раз это будет последний срок.

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Ла Лига
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Источник:
la liga
Опубликовал: Екатерина Власова
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