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Одноклубником Цыганкова и Довбыка интересуются клубы из Англии и Испании
Трансферная стоимость игрока 30 млн. евро
isport.ua
Некоторые клубы Англии и Испании интересуются форвардом "Жироны" Савиньо. Об этом сообщает City Xtra.
Игрок знает об интересе, но хочет продолжить играть за нынешний клуб. И не думает о январском переходе. Но, вероятно, его не продадут, поскольку сумма за футболиста может вырасти до конца сезона.
Отметим, что City Group оценивают Савиньо в 30 миллионов евро.
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Источник:City_Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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