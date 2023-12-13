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Одноклубником Цыганкова и Довбыка интересуются клубы из Англии и Испании

Испания

Трансферная стоимость игрока 30 млн. евро

Одноклубником Цыганкова и Довбыка интересуются клубы из Англии и Испании

isport.ua

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Некоторые клубы Англии и Испании интересуются форвардом "Жироны" Савиньо. Об этом сообщает City Xtra.

Игрок знает об интересе, но хочет продолжить играть за нынешний клуб. И не думает о январском переходе. Но, вероятно, его не продадут, поскольку сумма за футболиста может вырасти до конца сезона.

Отметим, что City Group оценивают Савиньо в 30 миллионов евро.

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Источник:
City_Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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