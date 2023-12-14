Жертва предубеждений. Почему Майкл Оуэн не провалился в мадридском Реале

Майкл Оуэн пострадал от так называемого эффекта Нельсона Манделы. Общепринятое мнение гласит, что после ухода из "Ливерпуля" нападающий выглядел ужасно, по всем статьям провалился в мадридском "Реале" и был быстро списан на "Сантьяго Бернабеу", словно хлам.

Несомненно, хороший карьерный отрезок британца был усеян травмами разной тяжести, затем впечатление испортили трансфер в "Ньюкасл Юнайтед" и последующий вылет "сорок" в Чемпионшип. Когда же игрок принял приглашение "МЮ", то воспринимался не просто мемом (как ни крути, ему после Роналду досталась культовая "семерка"), но и настоящим врагом в глазах поклонников "скаузеров".

Негативный информационный фон перечеркнул всю репутацию Оуэна – для многих он существует исключительно в цветах мерсисайдцев. Впрочем, мы не согласны с подобным тезисом и именно поэтому воспроизводим события кампании 2004/05.

Оуэн стал вторым бомбардиром "сливочных"

Критики утверждают, что Майкл полностью проиграл соперничество - прежде всего, Роналдо и Раулю. Правда, лишним как раз был Морьентес – еще до появления англичанина на Фернандо не рассчитывали и отправили в "Монако"; что касается сезона 2004/05, то испанец получил скромные 526 минут, в течение которых трижды отличился.

Кандидатура Зубастика (к тому же в праймовой форме) считалась безапелляционной, от Рауля, как воспитанника и иконы трибун, никто и близко не собирался отказываться. Каков их итог? Бразилец во всех турнирах записал в актив 24 точных выстрела, Гонсалес – 13. Оуэн? 16. Ой, что это у нас получается? Форвард выдал лучший результат, чем его прямой конкурент? Согласитесь, это не похоже на фиаско.

"Да те мячи не были важны". Что ж, давайте разберемся. В Примере Майкл забил 13 голов – в одиночку гарантировал победу над "Валенсией" (1:0), также заложил фундамент триумфа над "Хетафе" (2:0), "Расингом" (3:2), "Осасуной" (2:1) и "Бетисом" (3:1). Еще плюсы – добил "Малагу" (2:0), "Леванте" (5:0), "Сарагосу" (3:1), "Альбасете" (2:1) и "Барселону" (4:2) в Эль-Класико. Неужели и это неудовлетворительно?

Добавим сюда удачные действия против "Мальорки" и "Нумансии", в Кубке Короля – с "Леганесом" и "Вальядолидом", в ЛЧ же пострадало киевское "Динамо" (1:0). Как видим, Оуэн имел возможности на всех фронтах, не всегда их трансформировал в дивиденды, но в целом выступил на приличном уровне. По крайней мере, этих усилий хватило, чтобы попасть в десятку лучших страйкеров Ла Лиги – например, Давид Вилья наработал на два удара больше (15).

Важно и то, что сделал это все исполнитель при ограниченной практике – тренерский штаб выделил ему 2 443 минуты (одиннадцатое место в коллективе; тот же Рауль имел заметную разницу в свою пользу – 3 492 минуты). И это не помешало Майклу зафиксировать едва ли не лучшую статистику первенства по времени, затраченному на взятие ворот.

"Я забил достаточно много мячей – в Ла Лиге с лучшим показателем голов на количество проведенных минут был только Самюэль Это'О. Я оглядываюсь на это с любовью, думаю, это было успешное время, - пояснил наш герой.

Бесспорно, Оуэн имел недостатки, из-за которых ему досталось от экспертов и прессы – чувствовалось, что новичок не слишком хорошо понимал партнеров и, в конце концов, не адаптировался к тамошним реалиям.

Впрочем, давайте не забывать, какой на дворе был год; это сегодня мировое общество является мультикультурным, терпимым и лишенным предубеждений (как пишут на бумаге). Джуд Беллингем или Джейдон Санчо без особых трудностей вписались в Бундеслигу, потому что являются продуктом нового поколения, а по состоянию на середину нулевых на британцев, которые переезжали в континентальную Европу, смотрели несколько косо (даже были вопросы к Стивену Макманаману и Дэвиду Бекхэму). Да что тут говорить, если Гарет Бэйл за девять сезонов так и не освоил испанский язык и вляпался во множество скандалов.

От Майкла не прозвучало ни одного кривого слова: "Это не очень легко переехать в другую страну, независимо от того, куда и откуда ты уезжаешь. Особенно, когда ты очень молод и еще не очень опытен в жизни. Но я прекрасно провел время, мне очень понравился сезон, проведенный в Испании. Здорово видеть сейчас, как английские игроки делают прыжок в сторону Примеры. Переход в Мадрид – это, пожалуй, самый большой шаг для любого".

И можно было бы швырнуть в футболиста здоровенный камень, если бы он не справился с первоочередной задачей – не забивал, как какой-то Антонио Кассано. Учитывая, какой беспорядок творился в Мадриде (Флорентино Перес по ходу кампании сменил Хосе Антонио Камачо, Мариано Гарсию Ремона и Вандерлея Лушембурго), Оуэну удалось приспособиться, а его голы повлияли на чемпионскую гонку – "блаугранас" опередили кризисного оппонента только на 4 очка.

Оуэн не был поднят на смех и ушел по объективным причинам

В 2001-м Майкл стал обладателем "Золотого мяча", однако через три года уже не котировался столь высоко. Нежелание пролонгировать контракт с "Ливерпулем" и готовность покинуть "Энфилд" уменьшили цену на исполнителя – в итоге "Реал" выложил на стол 8 миллионов фунтов стерлингов.

Это совсем мало, особенно, если заметить, что в то же трансферное окно "бланкос" пригласили Джонатана Вудгейта за 13,5 млн. фунтов стерлингов – центрбек принял участие в 14-ти встречах. Вальтер Самуэль, также задержавшийся на один год и сыгравший чуть меньше, чем Оуэн, был куплен за 25 миллионов евро, а затем отпущен за 16.

Финансовые промахи, желание залатать дыры, перестроить команду и этим успокоить публику заставили Флорентино Переса пересмотреть ростер и "отсечь" лишние имена. Был ли таким Оуэн? Сам он уверен, что нет: "Мы заняли второе место после "Барселоны", но я знал, что пользуюсь поддержкой среди болельщиков. Мне нравилось делить раздевалку с товарищами по команде, быть ее частью – большой опыт.

Я никогда не испытывал страх от игры с такими людьми, как Зинедин Зидан. Но Эль-Класико меня поразило. На большом экране появились имена бомбардиров: Это'О, Роналдиньо, Зидан, Роналдо, Рауль и Оуэн. Я тогда посмотрел на все это и подумал: "Черт возьми!". В тот момент все казалось таким правильным".

На старте от нападающего мало что ждали, он одним махом развеял скепсис и благодаря этому существенно подскочил на рынке – "Ньюкасл Юнайтед" предложил 18 миллионов фунтов стерлингов, или 25 миллионов евро. Между прочим, это самый дорогой трансфер "сорок" до появления Жоэлинтона в 2019-ом – Майк Эшли не поскупился, а Перес хотел компенсировать потери. Выгодная сделка, от такой грех отказываться.

"Да, это всего год, но в клубе к тому времени уже было много нападающих – я был одним из четырех нападающих, вместе с Мориентесом, Раулем и Роналдо. Следующим летом мы снова купили еще несколько игроков – я подумал, что не хочу за этим наблюдать. Ведь был подписан Робиньо. Кроме того, я почти уверен, что тогда клуб собирался приобрести Серхио Рамоса и должен был это финансировать. Я думаю, что самый простой шаг: продать меня, чтобы заработать немного денег. За меня выложили 8 миллионов, а потом из Великобритании поступила заявка вдвое больше. Вероятно, я был тем, от кого "Реал" отказался, чтобы выручить немного денег ради Серхио. Президент был великолепен со мной. Он сказал: "Послушай, мы хотели бы, чтобы ты остался, но если ты хочешь вернуться в Великобританию, мы не станем тебе на пути. Все было очень дружелюбно. Вот почему это был только год, но точно чувствовал, что он сложился успешно, даже если мы не выиграли Ла Лигу", - констатировал Майкл.

Понимание того, что прибыли новички, на которых обязательно поставят, и приближение ЧМ-2006, куда Оуэн стремился поехать, финализировали пребывание форварда на "Сантьяго Бернабеу". Пребывание, которое стопроцентно не было плохим – приемлемые цифры (16+4 в 45 поединках) и борьба за трофеи были размыты проблемами на тренерском мостике, бешеным информационным давлением и неудачным переходом в "Ньюкасл".

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