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Ферран Торрес: Мы знаем о шуме извне - Барсу пытаются уничтожить

Испания

Торрес высказался о давлении на клуб

Ферран Торрес: Мы знаем о шуме извне - Барсу пытаются уничтожить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Барселоны" Ферран Торрес высказался о давлении на клуб.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли "Антверпену" - 2:3.

"Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится по ходу сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.

Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы прежде всего, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиге. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг "Барсы", о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться", - сказал Торрес.

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Барселона Ферран Торрес
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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