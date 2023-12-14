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Ферран Торрес: Мы знаем о шуме извне - Барсу пытаются уничтожить
Торрес высказался о давлении на клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Барселоны" Ферран Торрес высказался о давлении на клуб.
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли "Антверпену" - 2:3.
"Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится по ходу сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.
Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы прежде всего, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиге. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг "Барсы", о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться", - сказал Торрес.
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