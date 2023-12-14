  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне

Испания

Анхель Мичел может сменить Хави

Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Анхель Мичел может сменить Хави на посту главного тренера "Барселоны", сообщает журналист Франсуа Галлардо.

По данным источника, агент Мичела с октября провел три встречи с представителями "Барселоны". Если ничего не изменится, он будет тренером "Барселоны" в сезоне-2024/2025. В случае если Хави будет уволен до окончания сезона, Рафа Маркес, который работает в "Барселоне Б", будет временным тренером до прибытия Мичела.

После 16 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 34 очка. От лидирующей "Жироны" команда отстает на семь очков.

В Лиге чемпионов команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира.

По теме
yellow-arrow
Аль-Иттихад вслед за Бензема хочет подписать еще одного игрока Реала
yellow-arrow
Довбик стал лучшим игроком месяца в Жироне
yellow-arrow
Симеоне: Трудно много лет работать в одном клубе и продолжать получать удовольствие
Барселона Мичел Санчес Хави Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
François Gallardo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
14.12.2023 в 14:44
Всё-таки в Барсе читают Барселиниуса. Вот бы советником взяли меня.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
14.12.2023 в 14:44
Всё-таки в Барсе читают Барселиниуса. Вот бы советником взяли меня.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости