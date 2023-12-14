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Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
Анхель Мичел может сменить Хави
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Анхель Мичел может сменить Хави на посту главного тренера "Барселоны", сообщает журналист Франсуа Галлардо.
По данным источника, агент Мичела с октября провел три встречи с представителями "Барселоны". Если ничего не изменится, он будет тренером "Барселоны" в сезоне-2024/2025. В случае если Хави будет уволен до окончания сезона, Рафа Маркес, который работает в "Барселоне Б", будет временным тренером до прибытия Мичела.
После 16 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 34 очка. От лидирующей "Жироны" команда отстает на семь очков.
В Лиге чемпионов команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира.
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