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Гризманн: Я хочу, чтобы "Атлетико" был моим последним клубом в Европе

Испания

Форвард хочет продолжить играть за испанский клуб

Гризманн: Я хочу, чтобы "Атлетико" был моим последним клубом в Европе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский форвард "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн, который признан третьим футболистом мира 2016 года по версии ФИФА, поделился, что хочет продолжить играть за нынешний клуб.

"Я хочу, чтобы "Атлетико" был моим последним клубом в Европе, а затем буду наслаждаться в другом месте. У меня есть желание продолжить играть в этом клубе, я нахожусь на том уровне, который нужен команде. Но посмотрим, будет ли у меня шанс, здесь много хороших игроков", - сказал футболист TNT Sports Brazil.

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Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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