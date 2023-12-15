  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Валенсия" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после двух подряд поражений едет в гости к "Валенсии", которая не побеждает в Ла Лиге с 5 ноября. На первый взгляд, это удобный шанс для каталонцев реабилитироваться.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Терять очки дальше команда Хави не может. "Жирона" уже убежала в таблице на 7 очков; "Реал" - на 5. Даже "Атлетико" идет выше, хотя имеет матч в запасе.

У "Валенсии", тем временем, свои нюансы. Команда Рубена Барахи сильна дома (4 победы из 7) и здорово начала чемпионат, но последнее время сбилась на безыдейный "автобус". Последние матчи с "Сельтой", "Жироной" и "Хетафе" - полный провал.

Сумеет ли кризисный гранд одолеть еще более кризисного середняка - узнаем в субботу, 16 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Валенсія - Барселона
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.12.2023
yellow-arrow
Лунин набрал форму. В Реале надеются, что он будет составлять реальную конкуренцию Куртуа
yellow-arrow
Хави Эрнандес не думает уходить с поста главного тренера Барселоны
Барселона Валенсия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости