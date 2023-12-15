Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" после двух подряд поражений едет в гости к "Валенсии", которая не побеждает в Ла Лиге с 5 ноября. На первый взгляд, это удобный шанс для каталонцев реабилитироваться.

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Терять очки дальше команда Хави не может. "Жирона" уже убежала в таблице на 7 очков; "Реал" - на 5. Даже "Атлетико" идет выше, хотя имеет матч в запасе.

У "Валенсии", тем временем, свои нюансы. Команда Рубена Барахи сильна дома (4 победы из 7) и здорово начала чемпионат, но последнее время сбилась на безыдейный "автобус". Последние матчи с "Сельтой", "Жироной" и "Хетафе" - полный провал.

Сумеет ли кризисный гранд одолеть еще более кризисного середняка - узнаем в субботу , 16 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча - в 22:00 по Киеву.

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