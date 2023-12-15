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Атлетик - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Атлетик" - "Атлетико": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Атлетическое дерби в этом сезоне пройдет на фоне выдающейся формы обоих коллективов. Здесь ждем не только борьбы, но и футбола высокого качества.
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"Атлетико" держится в гонке за чемпионство и впервые с 2017 года выиграл группу в Лиге чемпионов. Тем временем Бильбао переживает свой лучший старт в ХХІ веке и всерьез претендует на ТОП-4.
Кто фаворит? Пожалуй, "Матрасники", но не сильно. Дело в их выездной форме - команда Диего Симеоне на чужих полях уже не раз проваливась. 0:3 в Валенсии и 0:1 в Барселоне - яркие примеры. Бильбао же наоборот будут гнать вперед трибуны "Сан-Мамеса".
Сумеет ли фирменная защита Диего Симеоне остановить гиперактивных братьев Уильямс - узнаем в субботу, 16 декабря в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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