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Реал направил письмо в суд с требованием отменить апелляцию Барселоны по делу Негрейры

Испания

Реал направил письмо по делу Хосе Негрейры в суд Барселоны

Реал направил письмо в суд с требованием отменить апелляцию Барселоны по делу Негрейры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

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Мадридский "Реал" направил письмо по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры в суд Барселоны. В этом документе "сливочные" просят отклонить апелляцию, поданную "Барселоной", а также заявляют, что в данном деле существуют признаки спортивной коррупции чрезвычайной серьезности и масштаба.

"Независимо от того, идет ли речь о том или ином случае (спортивной коррупции или взяточничестве), "Реал" одинаково оскорблен, и его правовое положение для возбуждения частного дела также не вызывает сомнений.

Ни в одной из апелляций не приводится никаких фактических или юридических доводов в пользу того, почему, по мнению расследующих дело сторон, тот, кто организует или управляет соревнованием, должен считаться потерпевшим, а участвующие в нем клубы, которым возможные преступные изменения нанесли бы еще больший прямой ущерб, - нет.

Появление футбольного клуба "Реал" не ставит под угрозу право подследственных на судебное разбирательство без неоправданной задержки и не открывает возможности для массового появления в деле футбольных клубов, что сделает его процессуально неуправляемым. Объединение частных обвинений в рамках одного представительства и защиты нецелесообразно", - приводит текст заявления мадридского клуба Mundo Deportivo.

Напомним, в сентябре стало известно, что "Барселоне" предъявлено официальное обвинение в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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