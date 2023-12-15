Хави: В прошлом году я понимал ваше недовольство, но сейчас - нет. Мы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не понимает, почему большинство не довольно результатами клуба в этом сезоне. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

"В прошлом году я понимал ваше недовольство, когда мы вылетели из ЛЧ. Но сейчас - я не понимаю. Мы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места. Мы боремся за титул чемпионов Ла Лиги, нам еще нужно сыграть в Кубке и Суперкубке.

Я ничего не понимаю. Возможно, это моя вина, но пришло время объединиться и поверить в нас. Нам нужна стабильность, но в "Барселоне" это сложно. Это самый тяжелый клуб в мире из-за его среды".