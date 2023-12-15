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Хави: В прошлом году я понимал ваше недовольство, но сейчас - не понимаю. Мы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места

Испания

Испанский тренер не понимает, почему большинство не довольны игрой Барселоны

Хави: В прошлом году я понимал ваше недовольство, но сейчас - не понимаю. Мы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не понимает, почему большинство не довольны результатами клуба в этом сезоне. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

"В прошлом году я понимал ваше недовольство, когда мы вылетели из ЛЧ. Но сейчас - я не понимаю. Мы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места. Мы боремся за титул чемпионов Ла Лиги, нам еще нужно сыграть в Кубке и Суперкубке. Я ничего не понимаю. Возможно, это моя вина, но пришло время объединиться и поверить в нас. Нам нужна стабильность, но в "Барселоне" это сложно. Это самый тяжелый клуб в мире из-за его среды".

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Источник:
mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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