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Примера. Осасуна - Райо Вальекано 1:0. Победа в последней атаке
Тур начался с маленького чуда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Осасуна" не побеждала с 10-го тура, но сегодня удача ей наконец улыбнулась.
Так-то матч выдался равный. Вратарь Памплоны Серхио Эррера потащил удары де Томаса и Лежена; Мумин же сам умудрился пробить выше с пары метров.
У противоположных ворот нагнетали Муньос (перекладина) и Монкайола (сэйв Димитриевского).
Все уверенно шло к ничьей, когда на 95-й минуте "Осасуна" заработала угловой, и после него Рауль Гарсия головой забил свой самый важный гол в пока невыдающейся карьере. 1:0!
23 year old Raul Garcia scores a 95th minute winning header to give Osasuna the late 1-0 lead against Rayo Vallecano. ⚽️????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 15, 2023
Jose Arnaiz gets the assist from the corner kick. ???????????? pic.twitter.com/U3oFlNGEff
В таблице победа подняла Памплону на 12-е место с 19 очками. У "Райо Вальекано" - 20 баллов и 10-я строчка.
17-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Райо Вальекано" - 1:0
Гол: Рауль Гарсия, 90+5
"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Крус, Пенья (Видаль, 84) - Орос (Рауль Гарсия, 84), Муньос, Мой Гомес (Монкайола, 69) - Авила (Ибаньес, 84), Будимир, Рубен Гарсия (Арнаис, 69)
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Эспино - Паласон (де Фрутос, 88), Сисс (Унаи Лопес, 73), Валентин, Альваро Гарсия (Бебе, 72) - де Томас (Камельо, 88), Кике Перес (Нтека, 63)
Предупреждения: Арнаис, 74, Рауль Гарсия, 90+6 - Эспино, 40, Кике Перес, 55, Сисс, 55
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