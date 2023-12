Примера. Осасуна - Райо Вальекано 1:0. Победа в последней атаке

"Осасуна" не побеждала с 10-го тура, но сегодня удача ей наконец улыбнулась.

Так-то матч выдался равный. Вратарь Памплоны Серхио Эррера потащил удары де Томаса и Лежена; Мумин же сам умудрился пробить выше с пары метров.

У противоположных ворот нагнетали Муньос (перекладина) и Монкайола (сэйв Димитриевского).

Все уверенно шло к ничьей, когда на 95-й минуте "Осасуна" заработала угловой, и после него Рауль Гарсия головой забил свой самый важный гол в пока невыдающейся карьере. 1:0!

23 year old Raul Garcia scores a 95th minute winning header to give Osasuna the late 1-0 lead against Rayo Vallecano. ⚽️????????



Jose Arnaiz gets the assist from the corner kick. ???????????? pic.twitter.com/U3oFlNGEff