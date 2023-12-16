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Примера. Осасуна - Райо Вальекано 1:0. Победа в последней атаке

Испания

Тур начался с маленького чуда

Примера. Осасуна - Райо Вальекано 1:0. Победа в последней атаке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" не побеждала с 10-го тура, но сегодня удача ей наконец улыбнулась.

Так-то матч выдался равный. Вратарь Памплоны Серхио Эррера потащил удары де Томаса и Лежена; Мумин же сам умудрился пробить выше с пары метров.

У противоположных ворот нагнетали Муньос (перекладина) и Монкайола (сэйв Димитриевского).

Все уверенно шло к ничьей, когда на 95-й минуте "Осасуна" заработала угловой, и после него Рауль Гарсия головой забил свой самый важный гол в пока невыдающейся карьере. 1:0!

В таблице победа подняла Памплону на 12-е место с 19 очками. У "Райо Вальекано" - 20 баллов и 10-я строчка.

17-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Рауль Гарсия, 90+5

"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Крус, Пенья (Видаль, 84) - Орос (Рауль Гарсия, 84), Муньос, Мой Гомес (Монкайола, 69) - Авила (Ибаньес, 84), Будимир, Рубен Гарсия (Арнаис, 69)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Эспино - Паласон (де Фрутос, 88), Сисс (Унаи Лопес, 73), Валентин, Альваро Гарсия (Бебе, 72) - де Томас (Камельо, 88), Кике Перес (Нтека, 63)

Предупреждения: Арнаис, 74, Рауль Гарсия, 90+6 - Эспино, 40, Кике Перес, 55, Сисс, 55

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