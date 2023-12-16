Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шанс на гол Яремчука. Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto
Матч "Валенсия" - "Барселона" состоится сегодня, клубы расположены на 4-м ("Барселона") и 11-м ("Валенсия") мечтах в турнирной таблице Чемпионата Испании. Личные встречи в пользу "Барселоны". За "Валенсию" выступает Роман Яремчук, он провел 12 матчей и отличился всего один раз в кубке Испании.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Барселона"
16 декабря, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Валенсия - БарселонаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Металлист 1925 заинтересован в Скрипнике, но команду может возглавить и иностранец
- Дженоа с Малиновским отобрала очки у Ювентуса. Украинец получил хорошие оценки за матч
- Сидорчук помог Вестерло обыграть Эйпен
- Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн