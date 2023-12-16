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Шанс на гол Яремчука. Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Шанс на гол Яремчука. Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

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Матч "Валенсия" - "Барселона" состоится сегодня, клубы расположены на 4-м ("Барселона") и 11-м ("Валенсия") мечтах в турнирной таблице Чемпионата Испании. Личные встречи в пользу "Барселоны". За "Валенсию" выступает Роман Яремчук, он провел 12 матчей и отличился всего один раз в кубке Испании.

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Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Барселона"
16 декабря, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Валенсия - Барселона
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