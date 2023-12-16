Шанс на гол Яремчука. Валенсия - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Матч "Валенсия" - "Барселона" состоится сегодня, клубы расположены на 4-м ("Барселона") и 11-м ("Валенсия") мечтах в турнирной таблице Чемпионата Испании. Личные встречи в пользу "Барселоны". За "Валенсию" выступает Роман Яремчук, он провел 12 матчей и отличился всего один раз в кубке Испании.

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Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Барселона"

16 декабря, 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO