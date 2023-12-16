Источник: Реал Мадрид и Барселона могут получить 1 млрд за интерес к Суперлиге

Как сообщает Mundo Deportivo, компания А22 Sports Menegment, занимающаяся созданием Суперлиги, обнародовала, сколько выплатят "Реал Мадриду" и "Барселоне" в случае, если они станут участниками турнира.

Как говорится в Mundo Deportivo, каждый участник турнира может получить по 1 млрд евро, ведь общий бюджет суперлиги составляет 15 млрд евро. Но поскольку "Реал Мадрид" и "Барселона" больше всего проявляли интерес к этой идее, они более близки к получению этой суммы в случае проведенной Суперлиги.

Напомним, 21 декабря состоится судебное заседание, после которого будет известна судьба Суперлиги.