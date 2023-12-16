  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Реал Мадрид и Барселона могут получить 1 млрд за интерес к Суперлиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Реал Мадрид и Барселона могут получить 1 млрд за интерес к Суперлиге

Испания

Привлекательная сумма

Источник: Реал Мадрид и Барселона могут получить 1 млрд за интерес к Суперлиге

The Super League Site

Новина українською

Как сообщает Mundo Deportivo, компания А22 Sports Menegment, занимающаяся созданием Суперлиги, обнародовала, сколько выплатят "Реал Мадриду" и "Барселоне" в случае, если они станут участниками турнира.

Как говорится в Mundo Deportivo, каждый участник турнира может получить по 1 млрд евро, ведь общий бюджет суперлиги составляет 15 млрд евро. Но поскольку "Реал Мадрид" и "Барселона" больше всего проявляли интерес к этой идее, они более близки к получению этой суммы в случае проведенной Суперлиги.

Напомним, 21 декабря состоится судебное заседание, после которого будет известна судьба Суперлиги.

По теме
yellow-arrow
Карло Анчелотти в восторге от игрока Шахтера. Известно, когда Тобиас сыграет за Реал Мадрид.
yellow-arrow
Источник: Ради полузащитника Ньюкасла Барселона готова продать Левандовского
yellow-arrow
Валенсия - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Суперлига УЕФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
16.12.2023 в 13:04
С Барсы и Реала начнётся Великая Эра Великого Футбола! Боже, аж до слёз. Ван мильярд евро..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Бapceлиниyс
16.12.2023 в 13:04
С Барсы и Реала начнётся Великая Эра Великого Футбола! Боже, аж до слёз. Ван мильярд евро..
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
16.12.2023 в 11:39
идёт развал футбола
Ответить
0
1
avatar
Бapceлиниyс
16.12.2023 в 12:50
Как можно развалить уже давным давно разваленное? Идёт спасение большого футбола Европы. Ведь не все топ-клубы находятся в Англии. Надо правильно понимать текущий момент. Без больших денежных вливаний красивого и захватывающего шоу не будет. А футбол нынче это ШОУ. Того старого футбольного футбола уже давно нет. Очнитесь. Суперлиге быть, однозначно. Рано или поздно, но быть. Учитесь понимать текущий момент. Иначе он поимеет вас. )
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости