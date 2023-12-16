Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Ради полузащитника Ньюкасла Барселона готова продать Левандовского
Согласен ли уйти Левандовский?
Football Transfers
Как сообщает Football Transfers, ради полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса "Барселона" готова продать Роберта Левандовского
"Каталонский" клуб планирует летом продать Левандовского и за эти деньги приобрести бразильского хавбека. Сам же Гимараэс также заинтересован в переходе в "Барселону", ведь ему не нравится обстановка в "Ньюкасле".
Напомним, контракт 26 летнего Бруно Гимараэса истекает в 2028 году.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Transfers
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Металлист 1925 заинтересован в Скрипнике, но команду может возглавить и иностранец
- Сидорчук помог Вестерло обыграть Эйпен
- Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 15 декабря
- Журналист: Тренер Жироны просто влюблен в Цыганкова
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн