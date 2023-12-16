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Источник: Ради полузащитника Ньюкасла Барселона готова продать Левандовского

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Источник: Ради полузащитника Ньюкасла Барселона готова продать Левандовского

Football Transfers

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Как сообщает Football Transfers, ради полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса "Барселона" готова продать Роберта Левандовского

"Каталонский" клуб планирует летом продать Левандовского и за эти деньги приобрести бразильского хавбека. Сам же Гимараэс также заинтересован в переходе в "Барселону", ведь ему не нравится обстановка в "Ньюкасле".

Напомним, контракт 26 летнего Бруно Гимараэса истекает в 2028 году.

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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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