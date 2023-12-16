Мичел: Мечтаю о том, чтобы войти с Жироной в историю

Главный тренер "Жироны" Мичел ответил слухи о возможности им возглавить "Манчестер Сити":

“Не знаю... Безумно думать об этом сейчас, потому что я люблю жить сегодняшним днем. Сейчас мы переживаем с "Жироной" отличный момент, мы творим историю. Я прислушиваюсь ко всему, как к хорошему, так и к плохому, я очень самокритичен.

Мне нравится видеть, как оценивают мою команду и работу другие, потому что ты не можешь фокусироваться только на своей работе, надо видеть, как тебя воспринимают во внешнем мире. Очевидно, я понимаю, кто конструктивно критикует, а кто деструктивно.

Если я начну читать Twitter, то пропаду, потому что найдутся люди, которые будут заходить туда только для того, чтобы навредить, и это может вызвать стресс. Сегодня я наслаждаюсь моментом, а что будет дальше – увидим.

Я мечтаю о том, чтобы войти с "Жироной" в историю", - сказал Мичел.