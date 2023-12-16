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Мичел: Мечтаю о том, чтобы войти с Жироной в историю
Команда еще никогда не выигрывала чемпионство Ла Лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел ответил слухи о возможности им возглавить "Манчестер Сити":
“Не знаю... Безумно думать об этом сейчас, потому что я люблю жить сегодняшним днем. Сейчас мы переживаем с "Жироной" отличный момент, мы творим историю. Я прислушиваюсь ко всему, как к хорошему, так и к плохому, я очень самокритичен.
Мне нравится видеть, как оценивают мою команду и работу другие, потому что ты не можешь фокусироваться только на своей работе, надо видеть, как тебя воспринимают во внешнем мире. Очевидно, я понимаю, кто конструктивно критикует, а кто деструктивно.
Если я начну читать Twitter, то пропаду, потому что найдутся люди, которые будут заходить туда только для того, чтобы навредить, и это может вызвать стресс. Сегодня я наслаждаюсь моментом, а что будет дальше – увидим.
Я мечтаю о том, чтобы войти с "Жироной" в историю", - сказал Мичел.
После 16 туров Ла Лиги "Жирона" лидирует в турнирной таблице с двумя очками преимущества над вторым "Реалом". Следующий матч каталонцы проведут в понедельник, 18 декабря. Подопечные Мичела встретятся с "Алавесом".
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