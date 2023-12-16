  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мичел: Мечтаю о том, чтобы войти с Жироной в историю
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мичел: Мечтаю о том, чтобы войти с Жироной в историю

Испания

Команда еще никогда не выигрывала чемпионство Ла Лиги

Мичел: Мечтаю о том, чтобы войти с Жироной в историю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел ответил слухи о возможности им возглавить "Манчестер Сити":

“Не знаю... Безумно думать об этом сейчас, потому что я люблю жить сегодняшним днем. Сейчас мы переживаем с "Жироной" отличный момент, мы творим историю. Я прислушиваюсь ко всему, как к хорошему, так и к плохому, я очень самокритичен.

Мне нравится видеть, как оценивают мою команду и работу другие, потому что ты не можешь фокусироваться только на своей работе, надо видеть, как тебя воспринимают во внешнем мире. Очевидно, я понимаю, кто конструктивно критикует, а кто деструктивно.

Если я начну читать Twitter, то пропаду, потому что найдутся люди, которые будут заходить туда только для того, чтобы навредить, и это может вызвать стресс. Сегодня я наслаждаюсь моментом, а что будет дальше – увидим.

Я мечтаю о том, чтобы войти с "Жироной" в историю", - сказал Мичел.

После 16 туров Ла Лиги "Жирона" лидирует в турнирной таблице с двумя очками преимущества над вторым "Реалом". Следующий матч каталонцы проведут в понедельник, 18 декабря. Подопечные Мичела встретятся с "Алавесом".

По теме
yellow-arrow
Анчелотти – о суде по Суперлиге: Возможно, это изменит историю современного футбола
yellow-arrow
"Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря
yellow-arrow
Брюгге не рассчитывает на Яремчука. Против возвращения в Бельгию и сам форвард
Мичел Санчес Манчестер Сити Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости