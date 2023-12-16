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Анчелотти о будущем в Реале: Я не спешу с новым контрактом

Испания

Только надеется, что победит завтра и спокойно проведет Рождество

Анчелотти о будущем в Реале: Я не спешу с новым контрактом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти на последней пресс-конференции ответил на вопрос о продлении контракта с мадридским "Реалом":

"Я не ожидаю подарка от клуба в виде продления соглашения, потому что я уже являюсь тренером. Надеюсь, что завтра выиграю и спокойно проведу Рождество.

Я буду здесь до 30 июля 2024 года. Это время, к которому мы решим вопрос контракта. Мы не спешим начинать переговоры", - сказал наставник сливочных.

Напомним, что президент бразильской федерации сообщал, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года.

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Источник:
football-espana.net
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:19
там лавриненко, кстати, ищет работу
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:19
там лавриненко, кстати, ищет работу
Ответить
0
0

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