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Анчелотти о будущем в Реале: Я не спешу с новым контрактом
Только надеется, что победит завтра и спокойно проведет Рождество
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти на последней пресс-конференции ответил на вопрос о продлении контракта с мадридским "Реалом":
"Я не ожидаю подарка от клуба в виде продления соглашения, потому что я уже являюсь тренером. Надеюсь, что завтра выиграю и спокойно проведу Рождество.
Я буду здесь до 30 июля 2024 года. Это время, к которому мы решим вопрос контракта. Мы не спешим начинать переговоры", - сказал наставник сливочных.
Напомним, что президент бразильской федерации сообщал, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года.
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