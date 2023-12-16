Анчелотти о будущем в Реале: Я не спешу с новым контрактом

Карло Анчелотти на последней пресс-конференции ответил на вопрос о продлении контракта с мадридским "Реалом":

"Я не ожидаю подарка от клуба в виде продления соглашения, потому что я уже являюсь тренером. Надеюсь, что завтра выиграю и спокойно проведу Рождество.

Я буду здесь до 30 июля 2024 года. Это время, к которому мы решим вопрос контракта. Мы не спешим начинать переговоры", - сказал наставник сливочных.