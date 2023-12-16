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Севилья уволила главного тренера после 2-х месяцев работы
Результаты заставляют
Фото: sevillafc.es
"Севилья" ологосила о том, что Диего Алонсо уволен с должности главного тренера первой команды. Это произошло после домашнего поражения от "Хетафе" 0:3.
Диего Алонсо возглавил клуб 10 октября, но так и не смог улучшить результаты команды. К примеру, в последних 10 матчах у "Севильи" лишь одна победа - над "Атлетико Асторга" из нижнего дивизиона Испании в Кубке.
Предыдущим тренером команды был Хосе Луис Мендилибар. Сейчас "Севилья" занимает 16-е место в Ла Лиге. В группе В Лиги Чемпионов испанцы финишировали последними, оставив себя без еврокубковой весны.
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