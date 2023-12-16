Севилья уволила главного тренера после 2-х месяцев работы

"Севилья" ологосила о том, что Диего Алонсо уволен с должности главного тренера первой команды. Это произошло после домашнего поражения от "Хетафе" 0:3.

Диего Алонсо возглавил клуб 10 октября, но так и не смог улучшить результаты команды. К примеру, в последних 10 матчах у "Севильи" лишь одна победа - над "Атлетико Асторга" из нижнего дивизиона Испании в Кубке.

Предыдущим тренером команды был Хосе Луис Мендилибар. Сейчас "Севилья" занимает 16-е место в Ла Лиге. В группе В Лиги Чемпионов испанцы финишировали последними, оставив себя без еврокубковой весны.