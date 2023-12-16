Яремчук отыграл час против Барселоны. Известна оценка украинца за матч

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды на матч с "Барселоной" в рамках 17-го тура Ла Лиги. На 62-й минуте Роман был заменен. За несколько минут до этого "Барса" открыла счет.

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Яремчук совершил 24 касания мяча, 10 точных пасов из 12-и, 2 удара в створ ворот. Из 11-ти дуэлей победил лишь в одной.

За этот матч WhoScored и Sofascore поставили украинцу невысокие 5,8 и 6,1 соответственно.

Яремчук сыграл за "Валенсию" 14 матчей. В Ла Лиге пока не забивал. В активе лишь 1 гол в Кубке Испании.