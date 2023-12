Примера. Валенсия - Барселона 1:1. Каталонцы создают, но не забивают

После поражений от "Жироны" и "Антверпена" "Барселона" не победила и "Валенсию" тоже.

По игре, как обычно, каталонцы были лучше, но в то же время привозили возле своих ворот. Это вкупе с плохой реализацией их и погубило.

Уже на 2-й минуте Роман Яремчук мог забить с разворота, но Иньяки Пенья классно отразил в прыжке.

В ответ каталонцы забрали мяч, но моменты создавали не наивысшего качества, хотя, в тоже время, Левандовский мог оформлять дубль, если бы пробивал в створ ворот и с должной силой.

Гораздо интереснее у каталонцев пошло после перерыва. Гюндоган продолжал безбожно мазать, а вот де Йонг на 55-й минуте гениальной передачей разогнал атаку, приведшую к голу Феликса с метра - 1:0.

3 - #Raphinha ???????? has assisted three of @FCBarcelona 's last four goals ???????? in @LaLigaEN , as many times as in the Azulgranas' previous 30 goals in the competition. Batteries. pic.twitter.com/ZJxZAyBjmA

Дальше были два шанса Рафиньи, но он либо бил не туда, либо пасовал в толпу; також удар Феликса заблокировали уже на линии ворот.

А что "Валенсия"? Она страдала, выжидала, а затем внезапно забила, вероятно, первым опасным ударом во втором тайме - это Уго Гильямон исполнил на 5+.

Яремчука к тому времени на поле не было. Он играл активно, постоянно пытался бить по воротам, но в то же время процент брака зашкаливал. Партнеры украинца были не особо класснее, но как-то более собраны что ли. В концовке, когда "Барса" еще раз всерьез насела на их ворота, "Летучие мыши" отбивались четко, и даже если позволяли кому-то бить, то только Феррану Торресу, а это в целом безопасно.

1 - #Barcelona ???????? are the team in Europe's top five leagues with the most big chances missed in both first halves (23) and full league games (41 so far) this season. Blanks. pic.twitter.com/jngzS16zf7