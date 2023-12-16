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Примера. Валенсия - Барселона 1:1. Каталонцы создают, но не забивают

Испания

Третья осечка кряду для чемпиона

Примера. Валенсия - Барселона 1:1. Каталонцы создают, но не забивают

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После поражений от "Жироны" и "Антверпена" "Барселона" не победила и "Валенсию" тоже.

По игре, как обычно, каталонцы были лучше, но в то же время привозили возле своих ворот. Это вкупе с плохой реализацией их и погубило.

Уже на 2-й минуте Роман Яремчук мог забить с разворота, но Иньяки Пенья классно отразил в прыжке.

В ответ каталонцы забрали мяч, но моменты создавали не наивысшего качества, хотя, в тоже время, Левандовский мог оформлять дубль, если бы пробивал в створ ворот и с должной силой.

Гораздо интереснее у каталонцев пошло после перерыва. Гюндоган продолжал безбожно мазать, а вот де Йонг на 55-й минуте гениальной передачей разогнал атаку, приведшую к голу Феликса с метра - 1:0.

Дальше были два шанса Рафиньи, но он либо бил не туда, либо пасовал в толпу; також удар Феликса заблокировали уже на линии ворот.

А что "Валенсия"? Она страдала, выжидала, а затем внезапно забила, вероятно, первым опасным ударом во втором тайме - это Уго Гильямон исполнил на 5+.

Яремчука к тому времени на поле не было. Он играл активно, постоянно пытался бить по воротам, но в то же время процент брака зашкаливал. Партнеры украинца были не особо класснее, но как-то более собраны что ли. В концовке, когда "Барса" еще раз всерьез насела на их ворота, "Летучие мыши" отбивались четко, и даже если позволяли кому-то бить, то только Феррану Торресу, а это в целом безопасно.

В таблице ничья "Барсы" вывела ее на чистое третье место с 35 очками, но мы понимаем, что это также шанс "Реалу" и "Жироне" оторваться еще дальше. У "Валенсии" же 10-е место и 20 баллов.

17-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 1:1

Голы: Гильямон, 70 - Жоау Феликс, 55

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Диахаби, Москера, Васкес (Гасеровский, 82) - Фран Перес (Амалла, 72), Гильямон, Пепелу, Диего Лопес (Фулькье, 81) - Яремчук (Канос, 62), Дуро (Альберто Мари, 81)

"Барселона": Пенья - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Гюндоган (Ямаль, 81), де Йонг, Педри - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 72)

Предупреждения: Фран Перес, 65 - де Йонг, 77, Канселу, 79

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.12.2023 в 00:27
Три игры одно очко. Посмотрел статистику. Это худший игровой отрезок в истории барсуков. С чем я их от всего сердца и поздравляю
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Комментарии 16
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жажа_the_best (Харьков)
17.12.2023 в 00:27
Три игры одно очко. Посмотрел статистику. Это худший игровой отрезок в истории барсуков. С чем я их от всего сердца и поздравляю
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0
0
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жажа_the_best (Харьков)
17.12.2023 в 00:22
Давайте скажем спасибо Роме, что он ушел с поля и Валенсия через 8 минут отыграласся
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.12.2023 в 00:08
Цікаво скільки ще очок має втратити Барселона, щоб керівництво врешті прийняло рішення про зміну тренера.Краще б Де Йонг свою бутсу не в землю кинув, а в Хаві ))))
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oda1979 (Запорожье)
17.12.2023 в 00:17
Руки прочь от Хави. Он нам нужен! Кто, если не он??
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metall5291 (Kharkiv)
17.12.2023 в 00:08
Абсолютно равная в своей посредственности игра середняков. Барсу уже смело называть экс-чемпионов. Ибо слова "Чемпион" и "Барса", стоящие рядом, выглядят уже смешно.
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1
oda1979 (Запорожье)
17.12.2023 в 00:05
Надо отдать Хави должное. После оплеухи в ЛЧ сумел настроить команду. И команда своего тренера не подвела. Сегодня отличный результат и Барселона однозначно достойна похвалы! Слава Хави, слава Лапорте!
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Бapceлиниyс
17.12.2023 в 00:03
Всех, кто за Барсу, с ничьёй!
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Dr. House (Поділля)
17.12.2023 в 00:05
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Бapceлиниyс
17.12.2023 в 00:29
Ты то куда, крыса белая? Сказано, всех, кто за Барсу.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.12.2023 в 00:16
Краще б програли...
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Бapceлиниyс
17.12.2023 в 00:30
Отож..
 
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Dr. House (Поділля)
17.12.2023 в 00:01
Вітаю шлємазла Барсел@ха і особисто монреальського Алєня, що їхня барсотушка зібралася та змогла уникнути третьої поразки поспіль за тиждень, здобувши очко, яке пригодиться їй в боротьбі за зону ЛЧ проти басків
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metall5291 (Kharkiv)
17.12.2023 в 00:14
Зараз той прискоче, та "доведе", що у барси "вкрали" 10 пунктів, а Реалу стільки ж "домалювали". Згадає всі образи з часів молодості диктатора Франко, тощо, і знов таки "доведе", що барса "вялікая".
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Бapceлиниyс
17.12.2023 в 00:01
Хаа-вии.
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0
1
oda1979 (Запорожье)
17.12.2023 в 00:09
Дурачок, громче кричи. Хави тебя не слышит
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2
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lucky_guy
16.12.2023 в 23:58
Яке дно...Окрім Де Йонга ніхто сьогодні не заслуговував перемогти
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