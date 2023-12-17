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Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании

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Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании

Жирона

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UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Алавесом".

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Лидер турнирной таблицы принимает в своих домашних стенах откровенного середняка первенства. Команда Довбика и Цыганкова опережает мадридский "Реал" на два зачетных пункта и желает сохранить отрыв от королевского клуба. Забьет ли Артем? А отдаст ли голевой пас соотечественнику Виктор? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

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АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 18 декабря – в 22:00 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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