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Лунин или Кепа? Реал Мадрид - Вильярреал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал Мадрид - Вильярреал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Сегодня "Реал Мадрид" сыграет с "Вильярреалом". Статистика пяти личных встреч не на пользу мадридского "Реала", у них всего одна победа, а тем временем "Вильярреал" может похвастаться двумя победами над "Реалом", также команды дважды завершили игру ничьей. Пока неизвестно кто будет стоять на воротах у "сливочных" - украинец Лунин или испанец Кепа.
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Чемпионат Испании. "Реал Мадрид" - "Вильярреал"
17 декабря, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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