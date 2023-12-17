Лунин или Кепа? Реал Мадрид - Вильярреал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня "Реал Мадрид" сыграет с "Вильярреалом". Статистика пяти личных встреч не на пользу мадридского "Реала", у них всего одна победа, а тем временем "Вильярреал" может похвастаться двумя победами над "Реалом", также команды дважды завершили игру ничьей. Пока неизвестно кто будет стоять на воротах у "сливочных" - украинец Лунин или испанец Кепа.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Испании. "Реал Мадрид" - "Вильярреал"

17 декабря, 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO