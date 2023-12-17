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Барселона заинтересована в подписании Раду Дрэгушина
Его считают новым Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine
Як повідомляє Managing Barça, керівництво "Барселоні" зацікавлене у румунському захиснику "Дженоа" Раду Дрэгушину.
В "Барселоне" считают, что стиль игры Дрэгушина похож на стиль Рональда Араухо. И если уругваец решит покинуть Барсу, 21-летний румын лучший вариант замены.
????????????| FC Barcelona are interested in signing Drago Dragusin. He is regarded as the ‘New Araujo’ - his release clause is €30M. @Alfremartinezz pic.twitter.com/4wbwYbvPdE— Managing Barça (@ManagingBarca) December 17, 2023
Напомним, Раду Дрэгушин в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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