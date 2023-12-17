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Барселона заинтересована в подписании Раду Дрэгушина

Испания

Его считают новым Араухо

Барселона заинтересована в подписании Раду Дрэгушина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Як повідомляє Managing Barça, керівництво "Барселоні" зацікавлене у румунському захиснику "Дженоа" Раду Дрэгушину.

В "Барселоне" считают, что стиль игры Дрэгушина похож на стиль Рональда Араухо. И если уругваец решит покинуть Барсу, 21-летний румын лучший вариант замены.

Напомним, Раду Дрэгушин в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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