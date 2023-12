Барселона заинтересована в подписании Раду Дрэгушина

Як повідомляє Managing Barça, керівництво "Барселоні" зацікавлене у румунському захиснику "Дженоа" Раду Дрэгушину.

В "Барселоне" считают, что стиль игры Дрэгушина похож на стиль Рональда Араухо. И если уругваец решит покинуть Барсу, 21-летний румын лучший вариант замены.

????????????| FC Barcelona are interested in signing Drago Dragusin. He is regarded as the ‘New Araujo’ - his release clause is €30M. @Alfremartinezz pic.twitter.com/4wbwYbvPdE