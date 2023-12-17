"Он ищет то, что лучше для клуба": Жоау Канселу - о Хави

После ничьей с "Валенсией", игрок "Барселоны" Жоау Канселу высказался насчет Хави Эрнандеса.

"Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что пишет пресса, я говорю вам правду. Он удивительный человек, легенда. Он ищет то, что лучше для клуба. С ним приятно работать", — сказал Канселу.