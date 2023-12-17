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"Он ищет то, что лучше для клуба": Жоау Канселу - о Хави
Опроверг слухи
Getty Images
После ничьей с "Валенсией", игрок "Барселоны" Жоау Канселу высказался насчет Хави Эрнандеса.
"Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что пишет пресса, я говорю вам правду. Он удивительный человек, легенда. Он ищет то, что лучше для клуба. С ним приятно работать", — сказал Канселу.
????????️ João Cancelo: “We all stand with Xavi. Forget what the press says, I'm telling you the truth about me personally and my teammates.— Managing Barça (@ManagingBarca) December 17, 2023
He has always been an amazing man, a legend! He is always looking for what is best for the team & the club. It's a pleasure to work with him." pic.twitter.com/L34a9cH8v4
Напомним, после ничьей с "Валенсией", "Барселона" находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.
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