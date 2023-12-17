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"Он ищет то, что лучше для клуба": Жоау Канселу - о Хави

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Опроверг слухи

"Он ищет то, что лучше для клуба": Жоау Канселу - о Хави

Getty Images

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После ничьей с "Валенсией", игрок "Барселоны" Жоау Канселу высказался насчет Хави Эрнандеса.

"Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что пишет пресса, я говорю вам правду. Он удивительный человек, легенда. Он ищет то, что лучше для клуба. С ним приятно работать", — сказал Канселу.

Напомним, после ничьей с "Валенсией", "Барселона" находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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