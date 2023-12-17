Хави о 1:1 с Валенсией: Мы плохие с точки зрения реализации

Вчера в рамках 17 тура чемпионата Испании "Валенсия" у себя дома принимала "Барселону", матч завершился со счетом 1:1. Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал игру команды:

"Мы контролировали игру и должны были делать счет 0:2, но мы этого не сделали. Я чувствую огромное разочарование, Мы очень плохи с точки зрения реализации", — сказал Хави.

Напомним, для "Барселоны" это третий матч подряд без побед.