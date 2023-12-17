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Хави о 1:1 с Валенсией: Мы плохие с точки зрения реализации

Испания

Очередной промах

Хави о 1:1 с Валенсией: Мы плохие с точки зрения реализации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в рамках 17 тура чемпионата Испании "Валенсия" у себя дома принимала "Барселону", матч завершился со счетом 1:1. Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал игру команды:

"Мы контролировали игру и должны были делать счет 0:2, но мы этого не сделали. Я чувствую огромное разочарование, Мы очень плохи с точки зрения реализации", — сказал Хави.

Напомним, для "Барселоны" это третий матч подряд без побед.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
17.12.2023 в 15:49
Ви погані з усіх точок зору та з усіх показників.
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Комментарии 2
metall5291 (Kharkiv)
17.12.2023 в 15:49
Ви погані з усіх точок зору та з усіх показників.
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Бapceлиниyс
17.12.2023 в 15:01
Ну ничё Хави, щас вон у последней в турнирке Альмерии выиграешь и все скажут, шо ты гений. И ты конечно же в это поверишь... до марта.
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