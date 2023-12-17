Хавьер Тебас: Футболу не нужна лживая Суперлига

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавние слухи связанные с Суперлигой.

"Суперлига, о которой говорят в декабре, строится на лжи, в последние дни я видел много фейковых новостей, они врут так много, что до сих пор скрывают тот факт, что за компанией A22Sports, за фейковыми новостями, инфлюенсерами в социальных сетях, стоит "спаситель" футбола. Футболу не нужна Суперлига апреля 2021 года, и не нужна лживая Суперлига декабря 2023 года"