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Хавьер Тебас: Футболу не нужна лживая Суперлига

Испания

Президент Ла Лиги - о Суперлиге

Хавьер Тебас: Футболу не нужна лживая Суперлига

Фото: twitter.com/LaLiga

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавние слухи связанные с Суперлигой.

"Суперлига, о которой говорят в декабре, строится на лжи, в последние дни я видел много фейковых новостей, они врут так много, что до сих пор скрывают тот факт, что за компанией A22Sports, за фейковыми новостями, инфлюенсерами в социальных сетях, стоит "спаситель" футбола. Футболу не нужна Суперлига апреля 2021 года, и не нужна лживая Суперлига декабря 2023 года"

Напомним, 21 декабря состоится суд Европейского Союза, который рассмотрит жалобу Суперлиги относительно монополии УЕФА.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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