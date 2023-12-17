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Хавьер Тебас: Футболу не нужна лживая Суперлига
Президент Ла Лиги - о Суперлиге
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавние слухи связанные с Суперлигой.
"Суперлига, о которой говорят в декабре, строится на лжи, в последние дни я видел много фейковых новостей, они врут так много, что до сих пор скрывают тот факт, что за компанией A22Sports, за фейковыми новостями, инфлюенсерами в социальных сетях, стоит "спаситель" футбола. Футболу не нужна Суперлига апреля 2021 года, и не нужна лживая Суперлига декабря 2023 года"
Ya mencioné ayer que en estos días la Superliga está generando noticias falsas. Algun medio de comunicación afirmaba que el Estrella Roja era uno de los clubes contactados.Este ya lo ha desmentido ????. Es importante destacar que en 2021, la primera Superliga se preparó en secreto, … pic.twitter.com/FD3ygjOjJw— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 16, 2023
Напомним, 21 декабря состоится суд Европейского Союза, который рассмотрит жалобу Суперлиги относительно монополии УЕФА.
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