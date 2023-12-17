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Анчелотти: Для меня Хави замечательный тренер

Испания

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Анчелотти: Для меня Хави замечательный тренер

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Перед игрой с "Вильярреалом" наставник "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о неудачных результатах "Барселоны" при Хави.

Вообще, это нормально, когда тренера критикуют. Мы должны принять это, и тогда каждый сможет выбрать критику, которую он считает справедливой и несправедливой. Суждения тренеров базируются только на результатах. Никого не волнует методология тренера или способность управлять раздевалкой. Важно лишь то, выиграет он или не выиграет, и Хави это очень хорошо знает. Для меня он замечательный тренер.

Матч "Реал" - "Вильярреал" состоится 17 декабря в 22:00. "Барселона" свой поединок провела вчера, сыграв вничью 1:1 с "Валенсией".

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Источник:
MD
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Бapceлиниyс
17.12.2023 в 16:46
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Бapceлиниyс
17.12.2023 в 16:46
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