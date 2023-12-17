Анчелотти: Для меня Хави замечательный тренер

Перед игрой с "Вильярреалом" наставник "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о неудачных результатах "Барселоны" при Хави.

Вообще, это нормально, когда тренера критикуют. Мы должны принять это, и тогда каждый сможет выбрать критику, которую он считает справедливой и несправедливой. Суждения тренеров базируются только на результатах. Никого не волнует методология тренера или способность управлять раздевалкой. Важно лишь то, выиграет он или не выиграет, и Хави это очень хорошо знает. Для меня он замечательный тренер.