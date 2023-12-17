Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Для меня Хави замечательный тренер
Поддержал коллегу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Перед игрой с "Вильярреалом" наставник "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о неудачных результатах "Барселоны" при Хави.
Вообще, это нормально, когда тренера критикуют. Мы должны принять это, и тогда каждый сможет выбрать критику, которую он считает справедливой и несправедливой. Суждения тренеров базируются только на результатах. Никого не волнует методология тренера или способность управлять раздевалкой. Важно лишь то, выиграет он или не выиграет, и Хави это очень хорошо знает. Для меня он замечательный тренер.
Матч "Реал" - "Вильярреал" состоится 17 декабря в 22:00. "Барселона" свой поединок провела вчера, сыграв вничью 1:1 с "Валенсией".
Популярное сейчас
- Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
- Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24
- Поиск тренера Металлистом 1925, положение Яремчука, игра наших в АПЛ. Главные новости за шестнадцатое декабря
- "Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Комментарии 1