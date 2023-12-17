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Экс-игрок Барселоны может присоединиться к Жироне

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Экс-игрок Барселоны может присоединиться к Жироне

Фото: twitter.com

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Экс-игрок "Барселоны" Нико Гонзалес может присоединиться к "Жироне", об этом сообщают испанские СМИ. Полузащитник этим летом перебрался в "Порту" за 8.5 млн евро, однако не смог себя там проявить и уже находится в поисках нового клуба. Его контракт с португальским грандом рассчитан до 2028-го года.

Гонзалес принял участие в 14-и поединках за "драконов", однако ни разу не отметился голевыми действиями. Сейчас его цена по данным transfermarkt составляет 10 млн евро.

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Источник:
sport.es
Опубликовал: Владислав Шарапа
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