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Лунин - в старте Реала на очередной матч Ла Лиги

Испания
Обновлено

Отдохнул одну игру, и теперь снова за дело

Лунин - в старте Реала на очередной матч Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин снова выйдет в стартовом составе "Реала" на матч Ла Лиги. Сегодня в соперниках именитый "Вильярреал".

Последний матч "сливочных" в Лиге Чемпионов против "Униона" Андрей провел на скамейке запасных.

Стартовый свисток игры "Реал" - "Вильярреал" прозвучит в 22:00.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
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