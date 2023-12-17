Лунин - в старте Реала на очередной матч Ла Лиги

Украинский голкипер Андрей Лунин снова выйдет в стартовом составе "Реала" на матч Ла Лиги. Сегодня в соперниках именитый "Вильярреал".

Последний матч "сливочных" в Лиге Чемпионов против "Униона" Андрей провел на скамейке запасных.

Стартовый свисток игры "Реал" - "Вильярреал" прозвучит в 22:00.