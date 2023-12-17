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Лунин - в старте Реала на очередной матч Ла Лиги
Отдохнул одну игру, и теперь снова за дело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин снова выйдет в стартовом составе "Реала" на матч Ла Лиги. Сегодня в соперниках именитый "Вильярреал".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2023
???? @VillarrealCF@UnicajaBanco | #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/qacEMIHlhO
Последний матч "сливочных" в Лиге Чемпионов против "Униона" Андрей провел на скамейке запасных.
Стартовый свисток игры "Реал" - "Вильярреал" прозвучит в 22:00.
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Источник:Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
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