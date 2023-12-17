Жирона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона", ведущая сенсационную борьбу за чемпионство, примет дома одного из записных аутсайдеров Ла Лиги.

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"Алавес" в этом сезоне просто ужасно играет на выездах (5 поражений, 0 побед в 8 матчах), а еще имеет вторую худшую атаку в чемпионате - всего 14 голов в 16 турах.

"Жирона" - безусловный фаворит вечера, особенно после красивой победы над "Барселоной" (4:2) в прошлом туре. Тем не менее, глубокая оборона басков, а еще травма Виктора Цыганкова и дисквалификация Кристиана Стуани могут доставить каталонцам сложности.

Сумеет ли команда Мичела уже традиционно их преодолеть - увидим в понедельник , 18 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча - в 22:00 по Киеву.

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