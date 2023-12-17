  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" - "Алавес": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона", ведущая сенсационную борьбу за чемпионство, примет дома одного из записных аутсайдеров Ла Лиги.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"Алавес" в этом сезоне просто ужасно играет на выездах (5 поражений, 0 побед в 8 матчах), а еще имеет вторую худшую атаку в чемпионате - всего 14 голов в 16 турах.

"Жирона" - безусловный фаворит вечера, особенно после красивой победы над "Барселоной" (4:2) в прошлом туре. Тем не менее, глубокая оборона басков, а еще травма Виктора Цыганкова и дисквалификация Кристиана Стуани могут доставить каталонцам сложности.

Сумеет ли команда Мичела уже традиционно их преодолеть - увидим в понедельник, 18 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Жирона - Алавес
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Лунин в основе. Реал Мадрид - Вильярреал. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Лунин - в старте Реала на очередной матч Ла Лиги
yellow-arrow
Жирона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.12.2023
Алавес (Витория-Гастейс) Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости