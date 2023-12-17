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Жирона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" - "Алавес": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
"Жирона", ведущая сенсационную борьбу за чемпионство, примет дома одного из записных аутсайдеров Ла Лиги.
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"Алавес" в этом сезоне просто ужасно играет на выездах (5 поражений, 0 побед в 8 матчах), а еще имеет вторую худшую атаку в чемпионате - всего 14 голов в 16 турах.
"Жирона" - безусловный фаворит вечера, особенно после красивой победы над "Барселоной" (4:2) в прошлом туре. Тем не менее, глубокая оборона басков, а еще травма Виктора Цыганкова и дисквалификация Кристиана Стуани могут доставить каталонцам сложности.
Сумеет ли команда Мичела уже традиционно их преодолеть - увидим в понедельник, 18 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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