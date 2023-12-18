Реал пропустил 11 голов в 17 турах Ла Лиги - лучший результат клуба с сезона-1971/72

"Реал Мадрид" в 17-м туре на своем поле комфортно переиграл "Вильярреал", который за 90 минут провел лишь одну качественную атаку. Весь матч за мадридскую команду отыграл Андрей Лунин.

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 4:1 (Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54)

"Реал" пропустил всего 11 голов в 17 турах текущего чемпионата Испании.

Это лучший результат мадридского клуба за последние 52 года. В сезоне-1971/72 "Реал" пропустил после 17 матчей тоже 11 мячей.