Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал пропустил 11 голов в 17 турах Ла Лиги - лучший результат клуба с сезона-1971/72
Это лучший результат клуба за последние 52 года
Marca
"Реал Мадрид" в 17-м туре на своем поле комфортно переиграл "Вильярреал", который за 90 минут провел лишь одну качественную атаку. Весь матч за мадридскую команду отыграл Андрей Лунин.
"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 4:1 (Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54)
"Реал" пропустил всего 11 голов в 17 турах текущего чемпионата Испании.
Это лучший результат мадридского клуба за последние 52 года. В сезоне-1971/72 "Реал" пропустил после 17 матчей тоже 11 мячей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:OptaJose
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трубин не пропустил от Браги и был признан лучшим игроком матча
- Украинские спецслужбы нашли прослушку в кабинете, которым мог бы пользоваться Залужный
- Арсенал вернулся в лидеры, Ман Сити проигрывает первой тройке четыре очка. Турнирная таблица АПЛ
- Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн