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Реал пропустил 11 голов в 17 турах Ла Лиги - лучший результат клуба с сезона-1971/72

Испания
Обновлено

Это лучший результат клуба за последние 52 года

Реал пропустил 11 голов в 17 турах Ла Лиги - лучший результат клуба с сезона-1971/72

Marca

Новина українською

"Реал Мадрид" в 17-м туре на своем поле комфортно переиграл "Вильярреал", который за 90 минут провел лишь одну качественную атаку. Весь матч за мадридскую команду отыграл Андрей Лунин.

"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 4:1 (Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54)

"Реал" пропустил всего 11 голов в 17 турах текущего чемпионата Испании.

Это лучший результат мадридского клуба за последние 52 года. В сезоне-1971/72 "Реал" пропустил после 17 матчей тоже 11 мячей.

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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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