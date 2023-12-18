Источник: Реал сделал первые шаги к подписанию 18-летнего форварда из Бетиса

Мадридский "Реал" сделал первые шаги к подписанию 18-летнего нападающего Яниса Сенхаджи из испанского "Бетиса", сообщает Relevo.

Испанский игрок является воспитанником системы "Корнелла", затем был в академиях "Сант Андре", "Калавейры" и "Бетиса". Сейчас он играет за вторую команду "Бетис Депортиво", который выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. За девять проведенных матчей в лиге Янис отметился тремя голами.

При этом контракт Сенхаджи истекает летом 2024 года, а нападающим также интересуются мадридский "Атлетико", "Вильярреал", "Торино" и "Рома".

На данный момент мадридский "Реал" находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 39 очков в 16 проведенных матчах.