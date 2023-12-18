  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Реал сделал первые шаги к подписанию 18-летнего форварда из Бетиса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Реал сделал первые шаги к подписанию 18-летнего форварда из Бетиса

Испания

Реал интересуется нападающим Бетиса

Источник: Реал сделал первые шаги к подписанию 18-летнего форварда из Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" сделал первые шаги к подписанию 18-летнего нападающего Яниса Сенхаджи из испанского "Бетиса", сообщает Relevo.

Испанский игрок является воспитанником системы "Корнелла", затем был в академиях "Сант Андре", "Калавейры" и "Бетиса". Сейчас он играет за вторую команду "Бетис Депортиво", который выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. За девять проведенных матчей в лиге Янис отметился тремя голами.

При этом контракт Сенхаджи истекает летом 2024 года, а нападающим также интересуются мадридский "Атлетико", "Вильярреал", "Торино" и "Рома".

На данный момент мадридский "Реал" находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 39 очков в 16 проведенных матчах.

По теме
yellow-arrow
Жирона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря
yellow-arrow
Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
relevo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости