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Жирона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Жирона - Алавес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Жирона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом матче может не сыграть Виктор Цыганков – у него есть проблемы со здоровьем. А вот Артем Довбик – на месте. На него возложены надежды в атаке каталонцев.

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Матч 17-го тура Ла Лиги состоится в понедельник, 18-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Примера. 17-й тур
18 декабря. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Алавес"
Арбитр: Франсиско Фернандес Маэсо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Жирона - Алавес
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Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
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