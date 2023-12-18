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Жирона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Жирона - Алавес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче может не сыграть Виктор Цыганков – у него есть проблемы со здоровьем. А вот Артем Довбик – на месте. На него возложены надежды в атаке каталонцев.
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Матч 17-го тура Ла Лиги состоится в понедельник, 18-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Примера. 17-й тур
18 декабря. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Алавес"
Арбитр: Франсиско Фернандес Маэсо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Жирона - АлавесСмотреть трансляцию
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