Жирона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

В этом матче может не сыграть Виктор Цыганков – у него есть проблемы со здоровьем. А вот Артем Довбик – на месте. На него возложены надежды в атаке каталонцев.

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Матч 17-го тура Ла Лиги состоится в понедельник, 18-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Примера. 17-й тур

18 декабря. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Алавес"

Арбитр: Франсиско Фернандес Маэсо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1