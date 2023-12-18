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Беллингем забил 17 голов в 20 матчах за Реал. Он лучший бомбардир Ла Лиги
Англичанин лучший бомбардир Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Джуд Беллингем отличился за мадридский клуб в матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (4:1).
Это 17-й гол Джуда Беллингема в 20 встречах в составе "Реала".
Также 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи - Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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