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Беллингем забил 17 голов в 20 матчах за Реал. Он лучший бомбардир Ла Лиги

Испания

Англичанин лучший бомбардир Ла Лиги

Беллингем забил 17 голов в 20 матчах за Реал. Он лучший бомбардир Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images

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Джуд Беллингем отличился за мадридский клуб в матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (4:1).

Это 17-й гол Джуда Беллингема в 20 встречах в составе "Реала".

Также 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи - Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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