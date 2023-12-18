Беллингем забил 17 голов в 20 матчах за Реал. Он лучший бомбардир Ла Лиги

Джуд Беллингем отличился за мадридский клуб в матче 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (4:1).

Это 17-й гол Джуда Беллингема в 20 встречах в составе "Реала".

Также 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи - Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).