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Анчелотти назвал главного конкурента клуба за титул Ла Лиги
Главный тренер Реала выделил несколько команд
gianlucadimarzio
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал главных конкурентов клуба за титул в Ла Лиге. Об этом сообщает издание Магса.
"Сейчас главным конкурентом "Реала" является "Жирона", но турнир в испанском чемпионате еще длинный. Борьба с участием "Атлетико" и "Барселоны" будет очень тяжелой", - говорит Карло.
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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18.12.2023 в 23:03
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