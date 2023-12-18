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Анчелотти назвал главного конкурента клуба за титул Ла Лиги

Испания
Обновлено

Главный тренер Реала выделил несколько команд

Анчелотти назвал главного конкурента клуба за титул Ла Лиги

gianlucadimarzio

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал главных конкурентов клуба за титул в Ла Лиге. Об этом сообщает издание Магса.

"Сейчас главным конкурентом "Реала" является "Жирона", но турнир в испанском чемпионате еще длинный. Борьба с участием "Атлетико" и "Барселоны" будет очень тяжелой", - говорит Карло.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Жирона
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1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
18.12.2023 в 23:03
"Сейчас "Реал" занимает вторую позицию в турнирной таблице и имеет 42 очка. Впереди находится "Жирона" - 44 балла." А вот за это, кто-то будет отвечать? Кто этот бред пишет? Жирона ещё матч не закончила.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
18.12.2023 в 23:03
"Сейчас "Реал" занимает вторую позицию в турнирной таблице и имеет 42 очка. Впереди находится "Жирона" - 44 балла." А вот за это, кто-то будет отвечать? Кто этот бред пишет? Жирона ещё матч не закончила.
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0
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Cerega15 (Херсон)
18.12.2023 в 23:18
Это чтобы не редактировать через час)
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