Довбик продолжает разрывать Испанию - оформил дубль в ворота Алавеса. ВИДЕО

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик продолжает разрывать Испанию.

В матче 17-го тура против "Алавеса" украинец вышел в стартовом составе и открыл счет на 23-й минуте , удачно сыграв на добивании.

Ну а во втором тайме на 58-й минуте Артем реализовал пенальти.

Это 10-й и 11-й голы украинца в 19 матчах нынешнего сезона.