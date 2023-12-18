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Довбик продолжает разрывать Испанию - оформил дубль в ворота Алавеса. ВИДЕО

Испания
Обновлено

10-й и 11-й голы украинца в сезоне за Жирону

Довбик продолжает разрывать Испанию - оформил дубль в ворота Алавеса. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик продолжает разрывать Испанию.

В матче 17-го тура против "Алавеса" украинец вышел в стартовом составе и открыл счет на 23-й минуте, удачно сыграв на добивании.

Ну а во втором тайме на 58-й минуте Артем реализовал пенальти.

Это 10-й и 11-й голы украинца в 19 матчах нынешнего сезона.

Напомним, что счет в матче на данный момент 3:0, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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