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Примера. Жирона - Алавес 3:0. Дубль Довбика снял все вопросы

Испания

Каталонцы вернулись на первое место

Примера. Жирона - Алавес 3:0. Дубль Довбика снял все вопросы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" постепенно входит в роль лидера чемпионата. Сегодня каталонцы играли, как подобает гранду - уверенно, остро, местами нагло.

"Алавес" ожидаемо выстроился "автобусом", выбрав схему 5-4-1, но фланги "Жироны", особенно Ян Коуто, все равно прорывались в лицевую и создавали остроту. Параллельно в штрафной Довбик доминировал над Рафой Марином. Это и развалило план гостей.

Свою первую попытку украинец сегодня запорол, пробив в спину защитнику, но на 23-й минуте ему было несложно добить мяч после сэйва Северы – 1:0.

В ответ баски провели неплохую контратаку, но Саму головой исполнил слабенько, а больше вплоть до финального свистка "Алавес" ничего не создал. На что он вообще мог рассчитывать?

Ближе к перерыву ветеран Порту, менявший травмированного Цыганкова, бильярдным ударом со средней удвоил счет.

Дальше уже во втором тайме активный Коуто опять обыграл двоих и заработал пенальти - Довбик с точки пробил по центру, оформив второй дубль на испанской земле.

На этом игра де-факто была закончена - одни не хотели, другие не могли. "Жироне" это на руку - у нее в четверг выезд на "Бенито Вильямарин" к "Бетису", где даже "Реал" недавно потерял очки. Легко не будет.

Пока же констатируем, то каталонцы вернули себе первое место - у них 44 очка, у Мадрида 42. "Алавес" с 16 баллами остался 13-м.

17-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Алавес" - 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (с пенальти), Порту, 42

"Жирона": Гассанига - Эрик Гария, Давид Лопес (Хуанпе, 79), Блинд - Коуто (Арнау, 79), Мартин (Солис, 73), Алейш Гарсия, Гутьеррес - Порту (Валери, 64), Савио (Торре, 64) - Довбик

"Алавес": Сивера - Теналья, Марин, Дуарте - Горосабель (Сола, 73), Бланко (Бенавидес, 78), Гевара, Хави Лопес - Гуриди (Хаджи, 61), Риоха (Реббах, 61) - Саму (Кике, 73)

Предупреждение: Теналья, 39

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Комментарии
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:53
Одно харьковское чучело не так давно писало: "Жирона это несерьёзно. " Дебил блъ..
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Комментарии 16
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:53
Одно харьковское чучело не так давно писало: "Жирона это несерьёзно. " Дебил блъ..
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
19.12.2023 в 00:13
Алавес не оправдал ожидания. Жирона становится серьёзным соперником Реала.
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:13
Мичела в Барселону! Кабан, ты меня слышишь?
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
19.12.2023 в 00:14
иди броди, х... тебе а не Мичела. Мечтай дальше.
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0
1
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:15
П Н Х
 
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metall5291 (Kharkiv)
19.12.2023 в 00:17
адекватно тебе туда же , броди и мечтай. На помойку ищи кандидата у себя на рынке.
 
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:41
Слышь придурок, тебе таки не надо было подставляться под прививки. Умственная деградация на лицо.
 
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metall5291 (Kharkiv)
19.12.2023 в 00:44
иди-броди и мечтай.
 
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PapaJohn (Борщаговка)
19.12.2023 в 00:12
Это уникальный случай когда два украинских футболиста попадают в топ чемпионат и эта команда абсолютно неожиданно выходит в лидеры. Многим европейским клубам нужно задуматься о том, чтобы брать в свою команду сразу по два футболиста из Украины
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0
1
C_Ballack (Днепр)
19.12.2023 в 00:06
Сейчас наблюдать за Жироной, так же интересно как за Миланом времён Шевченко.
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1
1
PapaJohn (Борщаговка)
19.12.2023 в 00:09
100%
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0
1
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:05
А почему бы Жироне не обыграть ещё и Бетис? Тхе..
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2
1
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:02
И это ещё не играли Цыган и Стуани.
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2
1
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PiterCantrope (Франківськ)
19.12.2023 в 00:01
Ізі. Якби був Циганков, то забили би всі 5.
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2
1
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Бapceлиниyс
19.12.2023 в 00:01
Жирона!
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2
1
Лекарь (село Дарниця)
18.12.2023 в 23:58
Казка продовжується :) Дуже впевнена та солідна гра від Жирони.
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