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Примера. Жирона - Алавес 3:0. Дубль Довбика снял все вопросы
Каталонцы вернулись на первое место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Жирона" постепенно входит в роль лидера чемпионата. Сегодня каталонцы играли, как подобает гранду - уверенно, остро, местами нагло.
"Алавес" ожидаемо выстроился "автобусом", выбрав схему 5-4-1, но фланги "Жироны", особенно Ян Коуто, все равно прорывались в лицевую и создавали остроту. Параллельно в штрафной Довбик доминировал над Рафой Марином. Это и развалило план гостей.
Свою первую попытку украинец сегодня запорол, пробив в спину защитнику, но на 23-й минуте ему было несложно добить мяч после сэйва Северы – 1:0.
40 - Highest scoring teams in Europe's top five leagues this season:— OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023
???????? Bayern Munich: 47
???????? Bayer 04 Leverkusen: 42
???????????????????????????? Manchester City: 40
???????? GIRONA FC: 40
Update. https://t.co/LCqVRit4Zi
В ответ баски провели неплохую контратаку, но Саму головой исполнил слабенько, а больше вплоть до финального свистка "Алавес" ничего не создал. На что он вообще мог рассчитывать?
Ближе к перерыву ветеран Порту, менявший травмированного Цыганкова, бильярдным ударом со средней удвоил счет.
Дальше уже во втором тайме активный Коуто опять обыграл двоих и заработал пенальти - Довбик с точки пробил по центру, оформив второй дубль на испанской земле.
16 - Fastest players to score 10 goals in LaLiga in the 21st century:— OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023
???????? Robert Lewandowski 10
???????????????????????????? Jude Bellingham 10
???????? Zlatan Ibrahimović 12
???????? Cristiano Ronaldo 13
???????? Radamel Falcao 15
????????Tony Sanabria 15
???????? Aubameyang 15
???????? Giuseppe Rossi 16
???????? ARTEM DÓVBYK 16
Impact. pic.twitter.com/tdUOT0IrhG
На этом игра де-факто была закончена - одни не хотели, другие не могли. "Жироне" это на руку - у нее в четверг выезд на "Бенито Вильямарин" к "Бетису", где даже "Реал" недавно потерял очки. Легко не будет.
Пока же констатируем, то каталонцы вернули себе первое место - у них 44 очка, у Мадрида 42. "Алавес" с 16 баллами остался 13-м.
17-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Алавес" - 3:0
Голы: Довбик, 23, 59 (с пенальти), Порту, 42
"Жирона": Гассанига - Эрик Гария, Давид Лопес (Хуанпе, 79), Блинд - Коуто (Арнау, 79), Мартин (Солис, 73), Алейш Гарсия, Гутьеррес - Порту (Валери, 64), Савио (Торре, 64) - Довбик
"Алавес": Сивера - Теналья, Марин, Дуарте - Горосабель (Сола, 73), Бланко (Бенавидес, 78), Гевара, Хави Лопес - Гуриди (Хаджи, 61), Риоха (Реббах, 61) - Саму (Кике, 73)
Предупреждение: Теналья, 39
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