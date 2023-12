Примера. Жирона - Алавес 3:0. Дубль Довбика снял все вопросы

"Жирона" постепенно входит в роль лидера чемпионата. Сегодня каталонцы играли, как подобает гранду - уверенно, остро, местами нагло.

"Алавес" ожидаемо выстроился "автобусом", выбрав схему 5-4-1, но фланги "Жироны", особенно Ян Коуто, все равно прорывались в лицевую и создавали остроту. Параллельно в штрафной Довбик доминировал над Рафой Марином. Это и развалило план гостей.

Свою первую попытку украинец сегодня запорол, пробив в спину защитнику, но на 23-й минуте ему было несложно добить мяч после сэйва Северы – 1:0.

40 - Highest scoring teams in Europe's top five leagues this season: ???????? Bayern Munich: 47 ???????? Bayer 04 Leverkusen: 42 ???????????????????????????? Manchester City: 40 ???????? GIRONA FC: 40 Update. https://t.co/LCqVRit4Zi

В ответ баски провели неплохую контратаку, но Саму головой исполнил слабенько, а больше вплоть до финального свистка "Алавес" ничего не создал. На что он вообще мог рассчитывать?

Ближе к перерыву ветеран Порту, менявший травмированного Цыганкова, бильярдным ударом со средней удвоил счет.

Дальше уже во втором тайме активный Коуто опять обыграл двоих и заработал пенальти - Довбик с точки пробил по центру, оформив второй дубль на испанской земле.

16 - Fastest players to score 10 goals in LaLiga in the 21st century:



???????? Robert Lewandowski 10

???????????????????????????? Jude Bellingham 10

???????? Zlatan Ibrahimović 12

???????? Cristiano Ronaldo 13

???????? Radamel Falcao 15

????????Tony Sanabria 15

???????? Aubameyang 15

???????? Giuseppe Rossi 16

???????? ARTEM DÓVBYK 16



Impact. pic.twitter.com/tdUOT0IrhG