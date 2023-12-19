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Президент Барселоны высказался о будущем Хави

Испания

Жоан Лапорта высказался о будущем главного тренера

Президент Барселоны высказался о будущем Хави

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Жоан Лапорта, который является президентом "Барселоны", высказался о будущем главного тренера каталонского клуба Хави. Ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.

"Мы полностью доверяем Хави", - цитирует слова Лапорты Barça Universal.

На данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстает на девять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с "Наполи".

Действующее соглашение Хави с каталонской "Барселоной" рассчитано до июня 2025 года. В последние недели в СМИ активно обсуждают слухи о том, что испанец может лишиться своей должности из-за не самых лучших результатов команды в нынешнем сезоне.

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Источник:
barcauniversal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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