Президент Барселоны высказался о будущем Хави

Жоан Лапорта, который является президентом "Барселоны", высказался о будущем главного тренера каталонского клуба Хави. Ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.

"Мы полностью доверяем Хави", - цитирует слова Лапорты Barça Universal.

На данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстает на девять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с "Наполи".

Действующее соглашение Хави с каталонской "Барселоной" рассчитано до июня 2025 года. В последние недели в СМИ активно обсуждают слухи о том, что испанец может лишиться своей должности из-за не самых лучших результатов команды в нынешнем сезоне.