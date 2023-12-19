Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Барселоны высказался о будущем Хави
Жоан Лапорта высказался о будущем главного тренера
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Жоан Лапорта, который является президентом "Барселоны", высказался о будущем главного тренера каталонского клуба Хави. Ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.
"Мы полностью доверяем Хави", - цитирует слова Лапорты Barça Universal.
На данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстает на девять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с "Наполи".
Действующее соглашение Хави с каталонской "Барселоной" рассчитано до июня 2025 года. В последние недели в СМИ активно обсуждают слухи о том, что испанец может лишиться своей должности из-за не самых лучших результатов команды в нынешнем сезоне.
Популярное сейчас
- Жирона випереджає Барселону на дев'ять очок, Атлетіко - на десять. Турнирная таблица Ла Лиги
- 10-й гол в сезоне. Довбик открыл счет в матче с Алавесом. ВИДЕО
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Филипе Луис рассказал как Симеоне называл Месси перед играми с Барселоной
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО