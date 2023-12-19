Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать

"Жирона" в семнадцатом туре Ла Лиги разгромила "Алавес" 3:0. Два гола каталонцев забил украинский форвард Артем Довбик. Главный тренер "Жироны" Мичел после матча пообщался со СМИ, сказав, в частности, и об Артеме. Цитирует тренера издание Marca:

"Ожидаемых" голов сегодня было около двух. И это потому, что наши шансы очень четкие. Мы много раз забрасывали мяч вперед и всегда имели преимущество в атаке. Это важнее, чем качество самих ударов. Мы знали, что с Довбиком впереди мы можем отдать пас, что он может открыться, принять и создать", - сказал Мичел.