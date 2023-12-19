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Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги
Президент Барселоны высказался о будущем Суперлиги
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент Барселоны высказался о будущем Суперлиги
21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой.
"Если [суд вынесет вердикт в нашу пользу], первое, что нам нужно будет сделать, - начать все обдумывать совместно с УЕФА. Это должно быть сделано именно так.
УЕФА должен получить возможность принять участие в организации нового соревнования. От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта, но через год или два мы сможем запустить Суперлигу", - сказал президент "Барселоны".
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