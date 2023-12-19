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Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги

Испания

Президент Барселоны высказался о будущем Суперлиги

Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президент Барселоны высказался о будущем Суперлиги

21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой.

"Если [суд вынесет вердикт в нашу пользу], первое, что нам нужно будет сделать, - начать все обдумывать совместно с УЕФА. Это должно быть сделано именно так.

УЕФА должен получить возможность принять участие в организации нового соревнования. От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта, но через год или два мы сможем запустить Суперлигу", - сказал президент "Барселоны".

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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