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Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
Еще одно достижение Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Жирона" стала первой командой, за исключением мадридского "Реала", "Атлетико", а также "Барселоны", которая смогла набрать 41 очко после 16 матчей испанской Примеры. Об этом информирует Opta Sport.
Одержав победу в матче с "Алавесом" (3:0), "Жирона" улучшила свой результат, заработав 44 очка после 17 туров чемпионата Испании.
На текущий момент каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Ее ближайшим преследователем является "Реал", который после 17 матчей заработал 42 очка. Замыкает тройку лидеров испанского чемпионата "Барселона", которая набрала 35 очков после аналогичного количества матчей.
В следующем туре "Жирона" проведет матч с "Бетисом". Игра состоится 21 декабря.
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