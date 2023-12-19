Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико

"Жирона" стала первой командой, за исключением мадридского "Реала", "Атлетико", а также "Барселоны", которая смогла набрать 41 очко после 16 матчей испанской Примеры. Об этом информирует Opta Sport.

Одержав победу в матче с "Алавесом" (3:0), "Жирона" улучшила свой результат, заработав 44 очка после 17 туров чемпионата Испании.

На текущий момент каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Ее ближайшим преследователем является "Реал", который после 17 матчей заработал 42 очка. Замыкает тройку лидеров испанского чемпионата "Барселона", которая набрала 35 очков после аналогичного количества матчей.

В следующем туре "Жирона" проведет матч с "Бетисом". Игра состоится 21 декабря.