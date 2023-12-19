Реал не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на имеющихся игроков

Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:1). Защитник "Реала" перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

По информации Marca, планы руководства мадридского клуба не изменились - "Реал" не будет подписывать новичков, несмотря на травмы Алабы и Эдера Милитао.

Если мнение боссов не изменится, то в центре обороны "Реала" до конца сезона будут играть Антонио Рюдигер и Начо Фернандес. Также на эту позицию периодически могут ставить Орельена Тчуамени.

Укрепление позиции центрального защитника не является приоритетной целью "сливочных" и на летнее трансферное окно, хотя клуб может составить список потенциальных новичков. Сейчас "Мадрид" сосредоточен на подписании левого защитника, главной целью является Альфонсо Дэвис из "Баварии".