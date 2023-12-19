  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на имеющихся игроков
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на имеющихся игроков

Испания

Реал не подпишет игрока в качестве замены Давиду Алабе

Реал не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на имеющихся игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:1). Защитник "Реала" перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

По информации Marca, планы руководства мадридского клуба не изменились - "Реал" не будет подписывать новичков, несмотря на травмы Алабы и Эдера Милитао.

Если мнение боссов не изменится, то в центре обороны "Реала" до конца сезона будут играть Антонио Рюдигер и Начо Фернандес. Также на эту позицию периодически могут ставить Орельена Тчуамени.

Укрепление позиции центрального защитника не является приоритетной целью "сливочных" и на летнее трансферное окно, хотя клуб может составить список потенциальных новичков. Сейчас "Мадрид" сосредоточен на подписании левого защитника, главной целью является Альфонсо Дэвис из "Баварии".

По теме
yellow-arrow
Райо Вальекано - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
yellow-arrow
Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги
Давид Алаба Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости