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Реал не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на имеющихся игроков
Реал не подпишет игрока в качестве замены Давиду Алабе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:1). Защитник "Реала" перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.
По информации Marca, планы руководства мадридского клуба не изменились - "Реал" не будет подписывать новичков, несмотря на травмы Алабы и Эдера Милитао.
Если мнение боссов не изменится, то в центре обороны "Реала" до конца сезона будут играть Антонио Рюдигер и Начо Фернандес. Также на эту позицию периодически могут ставить Орельена Тчуамени.
Укрепление позиции центрального защитника не является приоритетной целью "сливочных" и на летнее трансферное окно, хотя клуб может составить список потенциальных новичков. Сейчас "Мадрид" сосредоточен на подписании левого защитника, главной целью является Альфонсо Дэвис из "Баварии".
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