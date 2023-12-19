Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райо Вальекано - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Райо Вальекано - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Время Яремчука? Он играл против "Барселоны", имел момент, после матча его хвалил главный тренер. Сегодня соперник будет проще – "Райо Вальекано". Шансов забить будет больше.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч чемпионата Испании состоится во вторник, 19-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO
Примера
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Райо Вальєкано - ВаленсіяСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн