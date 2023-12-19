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Райо Вальекано - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Райо Вальекано - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Райо Вальекано - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

Время Яремчука? Он играл против "Барселоны", имел момент, после матча его хвалил главный тренер. Сегодня соперник будет проще – "Райо Вальекано". Шансов забить будет больше.

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Матч чемпионата Испании состоится во вторник, 19-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO

Примера

"Райо Вальекано" - "Валенсия"

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Райо Вальєкано - Валенсія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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