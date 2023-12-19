Райо Вальекано - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Время Яремчука? Он играл против "Барселоны", имел момент, после матча его хвалил главный тренер. Сегодня соперник будет проще – "Райо Вальекано". Шансов забить будет больше.

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Матч чемпионата Испании состоится во вторник, 19-го декабря, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO

Примера

"Райо Вальекано" - "Валенсия"

Трансляция: MEGOGO Футбол 2