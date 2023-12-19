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Мичел высказался о лидерстве Жироны в Ла Лиги: Наши игроки творят историю

Испания
Обновлено

Клуб украинцев продолжает лидировать в чемпионате Испании

Мичел высказался о лидерстве Жироны в Ла Лиги: Наши игроки творят историю

diaridegirona

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал лидерство команды в Ла Лиге. Об этом сообщает издание Diaride Girona.

"Должны сыграть два матча до завершения первого круга в чемпионате Испонии. Мы сейчас имеем 44 очка и этот показатель соответствует уровню "Барселоны", "Атлетико" и "Реала" - чемпионов Ла Лиги. Наши игроки творят историю. Они прекрасно сыграли против "Алавеса", не дали им забить. Впереди нас ждет тяжелая игра против "Бетиса". Мы можем им проиграть, это хорошая команда".

Сейчас "Жирона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. На второй позиции находятся действующие чемпионы - "Реал". В четверг, 21 декабря, подопечные Мичела сыграют против "Бетиса" в 20:00 по киевскому времени.

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Источник:
diaridegirona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
19.12.2023 в 16:38
Іспанський клуб продовжує лідирувати в чемпіонаті Італії (с)Чудово сказано.
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2
0
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
19.12.2023 в 16:38
Іспанський клуб продовжує лідирувати в чемпіонаті Італії (с)Чудово сказано.
Ответить
2
0
avatar
Бapceлиниyс
19.12.2023 в 16:51
Профессионалы.
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1
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.12.2023 в 17:51
Цього року Жирона змогла нав’язати боротьбу тираспольському Шерифу за скудетто
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0
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