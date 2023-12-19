Мичел высказался о лидерстве Жироны в Ла Лиги: Наши игроки творят историю

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал лидерство команды в Ла Лиге. Об этом сообщает издание Diaride Girona.

"Должны сыграть два матча до завершения первого круга в чемпионате Испонии. Мы сейчас имеем 44 очка и этот показатель соответствует уровню "Барселоны", "Атлетико" и "Реала" - чемпионов Ла Лиги. Наши игроки творят историю. Они прекрасно сыграли против "Алавеса", не дали им забить. Впереди нас ждет тяжелая игра против "Бетиса". Мы можем им проиграть, это хорошая команда".

Сейчас "Жирона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. На второй позиции находятся действующие чемпионы - "Реал". В четверг, 21 декабря, подопечные Мичела сыграют против "Бетиса" в 20:00 по киевскому времени.

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